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    Політика

    Гнап подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

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    Подання документів відбулося в останній день - Гнап подав документи для реєстрації кандидатом у президенти
    Подання документів відбулося в останній день
    Фото: hromadske.ua

    Гнап подякував громадянам, які переказали йому кошти

    Екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

    Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії «Сила людей», яка його власне й висунула для участі у виборах.

    Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК. Представник його передвиборчої кампанії зазначив, що вони отримали щонайменше 1573 перекази.

    Гнап вказав, що свою передвиборчу програму вестиме «підтримкою людей, ідеями та креативом».

    «Ми це зробили, отримали довідку про реєстрацію в ЦВК», — сказав кандидат.

    Напередодні Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти. Для внеску потрібно 2,5 мільйона гривень.

    До вашої уваги:  
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