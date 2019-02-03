Гнап подав документи для реєстрації кандидатом у президенти



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Подання документів відбулося в останній день Фото: hromadske.ua

Гнап подякував громадянам, які переказали йому кошти

Екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії «Сила людей», яка його власне й висунула для участі у виборах.

Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК. Представник його передвиборчої кампанії зазначив, що вони отримали щонайменше 1573 перекази.

Гнап вказав, що свою передвиборчу програму вестиме «підтримкою людей, ідеями та креативом».

«Ми це зробили, отримали довідку про реєстрацію в ЦВК», — сказав кандидат.

Напередодні Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти. Для внеску потрібно 2,5 мільйона гривень.