Гнап подав документи для реєстрації кандидатом у президенти
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Розсилка
Гнап подякував громадянам, які переказали йому кошти
Екс-розслідувач Дмитро Гнап в останній день реєстрації подав документи до Центральної виборчої комісії, аби його зареєстрували кандидатом у президенти на виборах 2019 року.
Під час подання документів позаду Гнапа тримали прапор партії «Сила людей», яка його власне й висунула для участі у виборах.
Гнап також подякував громадянам, які переказали йому кошти на заставу у ЦВК. Представник його передвиборчої кампанії зазначив, що вони отримали щонайменше 1573 перекази.
Гнап вказав, що свою передвиборчу програму вестиме «підтримкою людей, ідеями та креативом».
«Ми це зробили, отримали довідку про реєстрацію в ЦВК», — сказав кандидат.
Напередодні Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти. Для внеску потрібно 2,5 мільйона гривень.
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