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    ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти

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    <span>Із 44 зареєстрованих кандидатів 20 самовисуванці, 24 &mdash; представники політичних партій</span> - ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти
    Із 44 зареєстрованих кандидатів 20 самовисуванці, 24 — представники політичних партій

    Під час сьогоднішнього засідання члени ЦВК ухвалили рішення про реєстрацію двох останніх кандидатів

    Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019.

    Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

    Як передає УНІАН, під час сьогоднішнього засідання члени ЦВК ухвалили рішення про реєстрацію двох останніх кандидатів. Центрвиборчком встановив відповідність поданих документів вимогам законодавства України і зареєстрував кандидатами у президенти Дмитра Гнапа від партії «Сила людей» (одностайно) та Олександра Соловйова від «Розумної сили» (10 із 16 присутніх членів комісії), який раніше отримав відмову, але 3 лютого повторно подав до ЦВК документи вже зі змінами.

    Крім того, Центральна виборча комісія відмовила 47 претендентам у реєстрації кандидатами у президенти.

    В «Опорі» відзначили, що серед кандидатів у президенти 40 – чоловіки, а 4 – жінки: Юлія Тимошенко, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Юлія Литвиненко.

    У повідомленні зазначено, що середній вік кандидатів складає 50 років. У віковій категорії 35-45 років зареєстровано 15 кандидатів, 45-60 років – 22 кандидати, більше 60 – 7.

    «23 претенденти на посаду Глави держави висуваються від партії, а 21 – самовисуванці. Разом з тим 26 з них є членами партій, 18 – не входять до складу будь-якої політичної сили.

    Серед зареєстрованих кандидатів 16 є народними депутатами. Одна кандидатка Юлія Литвиненко є безробітною, ще у одного – Романа Насірова – місце роботи не вказано», - йдеться у повідомленні.

    В «Опорі» відзначили, що серед кандидатів є дві пари з однаковими прізвищами: Ігор Шевченко та Олександр Шевченко, Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко.

    У повідомленні також зазначено, що вибори Президента у 2019 році стали рекордними за кількостю кандидатів. Так, у 1991 році на посаду Глави держави балотувались 6 кандидатів, у 2004-му їхня кількість склала 26, у 2014-му – 23.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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