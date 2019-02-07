«Сила людей» закликала Гнапа знятися з президентських перегонів



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Нардепи Остап Єднак та Наталія Веселовська зробили заяву щодо кандидата у президенти Дмитра Гнапа Фото: Сила Людей / Facebook

У партії заявили, що більше не будуть підтримувати Гнапа

Партія «Сила людей» закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства. Про це йдеться у заяві партії.

Зокрема, народні депутати України Остап Єднак та Наталія Веселова заявили, що вважають «ситуацію навколо Дмитра Гнапа неприйнятною».

«Ми припиняємо підтримку Дмитра як кандидата. Закликаємо Дмитра зняти кандидатуру», - зазначили нардепи.

За словами однопартійців Гнапа, вони вважають ситуацію навколо свого кандидата неприйнятною. Зокрема, вони вказали на факт про те, що у 2015 році Гнап обіцяв переказати на рахунки української армії €15 тис., але переказав тільки €2 тис.



«Сьогодні проявилися факти, які дискредитують та компрометують кандидата в президенти від партії «Сила людей» Дмитра Гнапа... Ми вважаємо пояснення кандидата неприпустимими і такими, що не задовольняють нас... Ми закликаємо Гнапа відкликати свою кандидатуру», – заявив Єднак.



За його словами, такі вчинки кидають тінь на політичну силу й кандидата.

Керівник проекту «Слідство.Інфо» Анна Бабінець повідомила, що колишній його глава Дмитро Гнап перекаже €9,1 тис. отриманої 2015 року премії організації на рахунок «Слідства.Інфо», а потім гроші буде перераховано на допомогу українській армії. Вона зазначила, що Гнап обіцяв переказати всі гроші українським військовим у 2015 році, але не зробив цього.





Нагадаємо, 3 лютого 2019 року представник політичної партії «Сила людей» Дмитро Гнап подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії.

Також зазначимо, що люди назбирали Гнапу три мільйони на внесок для участі у виборах.

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