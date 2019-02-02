Люди назбирали Гнапу три мільйони на внесок для участі у виборах
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Розсилка
Гнап подякував жертводавцям
Гнап заявив, що за допомогою краудфандингу зібрав гроші для висунення
Колишній журналіст Дмитро Гнап заявив, що зібрав за допомогою краудфандингу необхідну суму для реєстрації його кандидатом у президенти. Про це він заявив на своєму Facebook.
«Ми отримали близько трьох мільйонів гривень. І наш бухгалтер вже відправив платіж для моєї застави в ЦВК», - повідомив він.
Гнап подякував жертводавцям.
Внесок для участі у виборах складає 2,5 млн грн.
Нагадаємо, екс-розслідувача Дмитра Гнапа для участі в президентських виборах 2019 року висунула політична партія «Сила Людей».
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