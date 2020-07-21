Силовики затримали терориста, який захопив автобус у Луцьку



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Спецоперація силовиків Скріншот з відео

До автобусу під час спецоперації під'їхав бронетранспортер

Правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками.

До автобусу під час спецоперації під'їхав бронетранспортер.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заручників звільнили.

«Все», – написав Аваков та опублікував відео зі звільненими заручниками.

Нагадаємо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення.

Як відомо, чоловік хотів, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Терорист, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.