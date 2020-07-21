Зеленський заявив, що бере під особистий контроль ситуацію у Луцьку



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У захопленому автобусі перебувають щонайменше 20 заручників

За інформацією Зеленського, наразі введено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг»

Президент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку, де чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі він має вибухівку та зброю.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено… Тримаю перебіг подій під особистим контролем», — написав він.

За інформацією Зеленського, наразі введено поліцейську операцію «Заручник», а Служба безпеки ввела план «Бумеранг».

«Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв», — додав президент.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька невідомий захопив автобус з заручниками, при ньому є вибухівка, зброя.

Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти його вимоги та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми, і погрожує його підірвати.

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».