Зеленський заявив, що бере під особистий контроль ситуацію у Луцьку
За інформацією Зеленського, наразі введено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг»
Президент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку, де чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі він має вибухівку та зброю.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено… Тримаю перебіг подій під особистим контролем», — написав він.
За інформацією Зеленського, наразі введено поліцейську операцію «Заручник», а Служба безпеки ввела план «Бумеранг».
«Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв», — додав президент.
Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька невідомий захопив автобус з заручниками, при ньому є вибухівка, зброя.
Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти його вимоги та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.
Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми, і погрожує його підірвати.
Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».