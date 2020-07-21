Тюрма, духовна семінарія і «філософія злочинця»: що відомо про луцького терориста



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Максим Плохой висуває дивні вимоги у соцмережах

Вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у забороненій мережі «ВКонтакті» терорист розмістив ще кілька років тому

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років.

видана у Луцьку видавництвом Волиньполіграф.

ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв'язкам батька справу закрили;

навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.

був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині;

після першого шестирічного ув'язнення вийшов на волю у 24 роки.

Книгу «Філософія злочинця» він випустив у 2014-му році. Тираж книги: 400 екземплярів, 560 сторінок,У своїй книзі чоловік пише, що:

«Досьє моїх подвигів, зібране ментами, дозволило суду впаяти мені, 18-річному, шість років позбавлення волі. Це був мій перший термін, який я відсидів до дзвінка», – писав він у книжці.





До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя.

Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.