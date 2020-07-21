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    Тюрма, духовна семінарія і «філософія злочинця»: що відомо про луцького терориста

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    Максим Плохой висуває дивні вимоги у соцмережах - Тюрма, духовна семінарія і «філософія злочинця»: що відомо про луцького терориста
    Максим Плохой висуває дивні вимоги у соцмережах

    Вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у забороненій мережі «ВКонтакті» терорист розмістив ще кілька років тому

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років.

    Книгу «Філософія злочинця» він випустив у 2014-му році. Тираж книги: 400 екземплярів, 560 сторінок, видана у Луцьку видавництвом Волиньполіграф.

    У своїй книзі чоловік пише, що:
    • ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв'язкам батька справу закрили;
    • навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.
    • був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині;
    • після першого шестирічного ув'язнення вийшов на волю у 24 роки.

    «Досьє моїх подвигів, зібране ментами, дозволило суду впаяти мені, 18-річному, шість років позбавлення волі. Це був мій перший термін, який я відсидів до дзвінка», – писав він у книжці.



    До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. 

    Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

    Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

    Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter.  Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист». 

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

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