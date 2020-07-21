  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    «Луцький терорист» - уродженець Росії

    • Розсилка
    &laquo;Луцький терорист&raquo; хоче, щоб керівництво України визнало себе&nbsp;&laquo;терористи в законі&raquo; - «Луцький терорист» - уродженець Росії
    «Луцький терорист» хоче, щоб керівництво України визнало себе «терористи в законі»

    Максим Кривонош наразі є громадянином України і проживає у Луцьку - Шкіряк

    Людина, яка захопила заручників в Луцьку - уродженець Росії. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі каналу «Україна 24».

    «Особистість правопорушника встановлена, з того, що я зараз можу сказати, це громадянин 1975 року народження, уродженець Російської Федерації. Зараз громадянин України і проживає в Луцьку. Раніше ця особа залучалася до кримінальної відповідальності. Він був судимий і відбував термін за тяжкою статтєю, це 187 стаття Кримінального кодексу під значком 4 — груповий розбій. У 2013 році був звільнений», — повідомив Шкіряк.

    .jpg_285

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

    зброя тероризм заручники Луцьк вибухівка Twitter чоловік YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ