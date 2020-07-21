«Луцький терорист» - уродженець Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Луцький терорист» хоче, щоб керівництво України визнало себе «терористи в законі»

Максим Кривонош наразі є громадянином України і проживає у Луцьку - Шкіряк

Людина, яка захопила заручників в Луцьку - уродженець Росії. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі каналу «Україна 24».

«Особистість правопорушника встановлена, з того, що я зараз можу сказати, це громадянин 1975 року народження, уродженець Російської Федерації. Зараз громадянин України і проживає в Луцьку. Раніше ця особа залучалася до кримінальної відповідальності. Він був судимий і відбував термін за тяжкою статтєю, це 187 стаття Кримінального кодексу під значком 4 — груповий розбій. У 2013 році був звільнений», — повідомив Шкіряк.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.