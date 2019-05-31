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    Силовики затримали зловмисників, які збували фальсифіковані ліки для онкохворих

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    Силовики затримали зловмисників, які збували фальсифіковані ліки для онкохворих

    Слідчі проводять обшуки: вже вилучено фальсифікованих ліків на мільйони гривень

    На гарячому затримали групу зловмисників, які доставляли в Україну та реалізовували фальсифіковані медичні препарати для онкохворих. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

    «Трьох осіб 31 травня було затримано в порядку ст. 208 КПК України, після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда) на загальну суму близько 7 тисяч доларів США», — йдеться в повідомленні.

    Також, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України встановлено, що громадянин Б. спільно з іншими громадянами України та іноземцями здійснює, поза межами митного контролю, доставку на територію України фальсифікованого медичного препарату (онкопрепарату) Keytruda (Кітруда, виробник США і Австрія), а також його кустарне виготовлення на території України та подальшу реалізацію, як на території нашої держави так і за її межами.

    «Наразі під час проведення обшуків, які ще тривають, вже виявлено та вилучено, за попередніми даними, фальсифіковані медикаменти на мільйони гривень. Остаточна їх вартість буде встановлена досудовим розслідуванням», — зазначається в повідомленні.

    Окрім того, на даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Прокурорами готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

     

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