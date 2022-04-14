Сім літаків російського уряду екстрено вилетіли з Москви
Урядові літаки РФ вирушили на схід країни, а один у бік Мурманська
Сім різних літаків, що належать уряду Росії, здійснили сьогодні, 14 квітня, вильоти з Москви. Про це свідчать дані сервісу з відстеження авіарейсів.
Причини, через які одразу сім літаків з урядом росіян покинули столицю, поки що невідомі. Однак зауважимо, що подібні вильоти були зафіксовані 17 березня. Тоді сім урядових літаки вилетіли з Москви впродовж дня у міста на сході країни – до Омська, Новосибірська та просто кружляли над Сибіром.
Щодо сьогодні, то на цю годину до окупованого Севастополя з Москви прибув літак Туполєв Ту-154М. Лайнер із зазначеним бортовим номером RF-85856 належить до військово-морського флоту Росії.
А ось військовий Іл-96 намотує кола над Москвою та Рязанню.
Спеціальний авіаційний загін «Россія» складається з урядових літаків, які використовують урядовці, очільники держави та високопосадовці. Цим загоном керує управління справами президента РФ.
До слова, ЗСУ «приземлили» російський СУ-34, який бомбив Чернігів.
Напередодні військові збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину.