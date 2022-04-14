Сім літаків російського уряду екстрено вилетіли з Москви

Урядові літаки РФ вирушили на схід країни, а один у бік Мурманська

Сім різних літаків, що належать уряду Росії, здійснили сьогодні, 14 квітня, вильоти з Москви. Про це свідчать дані сервісу з відстеження авіарейсів.

Причини, через які одразу сім літаків з урядом росіян покинули столицю, поки що невідомі. Однак зауважимо, що подібні вильоти були зафіксовані 17 березня. Тоді сім урядових літаки вилетіли з Москви впродовж дня у міста на сході країни – до Омська, Новосибірська та просто кружляли над Сибіром.

Іл-96-300 17 березня вилетів до арктичних широт, згодом повернувся в небо над Сибіром та полетів у напрямку Москви

Щодо сьогодні, то на цю годину до окупованого Севастополя з Москви прибув літак Туполєв Ту-154М. Лайнер із зазначеним бортовим номером RF-85856 належить до військово-морського флоту Росії.

А ось військовий Іл-96 намотує кола над Москвою та Рязанню.

Спеціальний авіаційний загін «Россія» складається з урядових літаків, які використовують урядовці, очільники держави та високопосадовці. Цим загоном керує управління справами президента РФ.

До слова, ЗСУ «приземлили» російський СУ-34, який бомбив Чернігів.

Напередодні військові збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину.