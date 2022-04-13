ЗСУ ліквідували майже 20 тис. окупантів та 158 ворожих літаків – Генштаб
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тис. вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб Міністерства оборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 19800 осіб,
- танків ‒ 739 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ – 115 од,
- засоби ППО - 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки – 1429 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
- Спеціальна техніка – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, напередодні, 12 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ вразили ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну.
Раніше Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.