ЗСУ ліквідували майже 20 тис. окупантів та 158 ворожих літаків – Генштаб

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тис. вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб Міністерства оборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19800 осіб,

танків ‒ 739 од,

бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ – 115 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки – 1429 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.

Спеціальна техніка – 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні, 12 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ вразили ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну.

Раніше Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.

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