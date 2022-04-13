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    ЗСУ ліквідували майже 20 тис. окупантів та 158 ворожих літаків – Генштаб

    ЗСУ ліквідували майже 20 тис. окупантів та 158 ворожих літаків – Генштаб
    фото: Міноборони

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тис. вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб Міністерства оборони.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 19800 осіб,
    • танків ‒ 739 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
    • артилерійських систем – 358 од,
    • РСЗВ – 115 од,
    • засоби ППО - 64 од,
    • літаків – 158 од,
    • гелікоптерів – 143 од,
    • автомобільної техніки – 1429 од,
    • кораблі /катери – 7 од,
    • цистерн з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
    • Спеціальна техніка – 25.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначають у Генштабі.

    Нагадаємо, напередодні, 12 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ вразили ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну.

    Раніше Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували майже 20 тис. окупантів та 158 ворожих літаків – Генштаб