ЗСУ «приземлили» російський СУ-34, який бомбив Чернігів

Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова

Українські прикордонники оприлюднили відео із затриманим пілотом бомбардувальника СУ-34, який знищував квартали Чернігова. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Facebook.

«Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова. Та українські захисники «приземлили» його, як і належить. Тепер це просто купа металобрухту, що іржавіє у дворах міста. Разом із літаком до пекла відправився і його штурман-рашист. А ось пілот-рашист вижив. На рахунку військового злочинця сотні безвинних життів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ 3 квітня збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині. Також зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.