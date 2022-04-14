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    Події в Україні

    ЗСУ «приземлили» російський СУ-34, який бомбив Чернігів

    Пілот&nbsp;бомбардувальника СУ-34&nbsp; вижив - ЗСУ «приземлили» російський СУ-34, який бомбив Чернігів
    Пілот бомбардувальника СУ-34  вижив
    фото з відкритих

    Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова

    Українські прикордонники оприлюднили відео із затриманим пілотом бомбардувальника СУ-34, який знищував квартали Чернігова. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Facebook.

    «Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова. Та українські захисники «приземлили» його, як і належить. Тепер це просто купа металобрухту, що іржавіє у дворах міста. Разом із літаком до пекла відправився і його штурман-рашист. А ось пілот-рашист вижив. На рахунку військового злочинця сотні безвинних життів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ 3 квітня збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині. Також зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ «приземлили» російський СУ-34, який бомбив Чернігів