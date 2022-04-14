Російський режим став ворогом всієї цивілізації
Триває 50-й день повномасштабної війни Росії проти України
В Кремлі тепер кажуть, що воюють не тільки з Україною, але й із Заходом. Якщо так, то Захід перемагає так само, як і Україна.
НАТО вже точно стане більшим і потужнішим. Фіни майже готові подавати заявку і починають суспільну дискусію. Шведи не забаряться, ще тільки місяць тому вони були не готові, два тижні тому сумнівалися, а тепер готові просуватися вперед.
Ми вже успішно воюємо натівською зброєю, а в перспективі «радянська» відійде, а ми повністю перейдемо на нашу, щодо якої буде великий попит, та натівську.
Світ швидко змінюється, в ньому тепер для України немає нічого неможливого.
Але геополітичну битву Кремль вже програв, Захід став більш солідарним, Схід ставиться до Росії з презирством, а Кремль почала засуджувати навіть традиційно обережна Мексика.
В Кремлі шукали зовнішніх ворогів і знайшли: тепер ворогом російського режиму є майже весь світ: відповідно цей режим має стати ворогом всієї цивілізації.
Джерело: блог Павла Клімкіна