  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Клімкін
рус
    Думки вголос

    Російський режим став ворогом всієї цивілізації

    Путін так відчайдушно шукав ворогів, що сам собі їх і створив - Російський режим став ворогом всієї цивілізації
    Путін так відчайдушно шукав ворогів, що сам собі їх і створив
    фото з відкритих джерел

    Триває 50-й день повномасштабної війни Росії проти України

    В Кремлі тепер кажуть, що воюють не тільки з Україною, але й із Заходом. Якщо так, то Захід перемагає так само, як і Україна.

    НАТО вже точно стане більшим і потужнішим. Фіни майже готові подавати заявку і починають суспільну дискусію. Шведи не забаряться, ще тільки місяць тому вони були не готові, два тижні тому сумнівалися, а тепер готові просуватися вперед.

    Ми вже успішно воюємо натівською зброєю, а в перспективі «радянська» відійде, а ми повністю перейдемо на нашу, щодо якої буде великий попит, та натівську.

    Світ швидко змінюється, в ньому тепер для України немає нічого неможливого.

    Але геополітичну битву Кремль вже програв, Захід став більш солідарним, Схід ставиться до Росії з презирством, а Кремль почала засуджувати навіть традиційно обережна Мексика.

    В Кремлі шукали зовнішніх ворогів і знайшли: тепер ворогом російського режиму є майже весь світ: відповідно цей режим має стати ворогом всієї цивілізації.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна путін путінський режим Україна Мексика окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський режим став ворогом всієї цивілізації