Російський режим став ворогом всієї цивілізації

Путін так відчайдушно шукав ворогів, що сам собі їх і створив

Триває 50-й день повномасштабної війни Росії проти України

В Кремлі тепер кажуть, що воюють не тільки з Україною, але й із Заходом. Якщо так, то Захід перемагає так само, як і Україна.

НАТО вже точно стане більшим і потужнішим. Фіни майже готові подавати заявку і починають суспільну дискусію. Шведи не забаряться, ще тільки місяць тому вони були не готові, два тижні тому сумнівалися, а тепер готові просуватися вперед.

Ми вже успішно воюємо натівською зброєю, а в перспективі «радянська» відійде, а ми повністю перейдемо на нашу, щодо якої буде великий попит, та натівську.

Світ швидко змінюється, в ньому тепер для України немає нічого неможливого.

Але геополітичну битву Кремль вже програв, Захід став більш солідарним, Схід ставиться до Росії з презирством, а Кремль почала засуджувати навіть традиційно обережна Мексика.

В Кремлі шукали зовнішніх ворогів і знайшли: тепер ворогом російського режиму є майже весь світ: відповідно цей режим має стати ворогом всієї цивілізації.

Джерело: блог Павла Клімкіна

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