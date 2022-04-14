Жовто-сині нігті: в Криму жінку затримали за «небезпечний манікюр»

ФСБ викликало жінку на «профілактичну розмову»

В окупованому Криму жительку Ялти затримали «поліцейські» через манікюр у кольорах українського прапора. На жовто-сині нігті ялтинки поскаржився місцевий мешканець, повідомила Кримська правозахисна група.

«На 46-річну мешканку Ялти Ольгу Дяченко поскаржився місцевий мешканець. Він помітив нафарбовані нігті: один із нігтів, за його словами, був пофарбований у синій та жовтий кольори, а інший – у червоний та чорний», – пише Кримська правозахисна група

ЗМІ окупантів пишуть також, що Ольга Дяченко працює працює у сфері документообігу, перекладів та оформлення документів. Один із клієнтів звернув увагу на жовто-синій манікюр Ольги та повідомив про це в поліцію.

Жінка розповіла «поліції», що просто зробила різнокольоровий манікюр, однак окупанти передали інформацію до місцевого відділення ФСБ.

Окупанти викликали співробітницю бюро перекладів на так звану бесіду. Під час «профілактичної розмови» жінка розповіла, що раніше вона була громадянкою України, 2021-го року отримала російське громадянство. Різнобарвний манікюр Ольга зробила кілька тижнів тому, кольорам лаку не надала особливого значення.

Після «розмови» ялтинку змусили стерти манікюр.