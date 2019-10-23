Водіїв попередили про слабку видимість через туман



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Фахівці дали поради щодо безпеки на дорогах під час туману

Рятувальники звернулися із попередженням до українців через туман по всій території країни і, зокрема у Києві та Київській області. У ДСНС зазначили, що у найближчі години буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 23 жовтня вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)», - повідомили у відомстві.

Також по Київській області 23 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). По Києву 23 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також зазначимо, що у найближчу добу, 23 жовтня, в Україні очікується тепла погода без опадів.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні з 28 жовтня очікується відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.

За її словами, 23 жовтня Україна потрапляє в зону діяльності антициклону Majla2, і тому в більшості областей буде без опадів і туманів. Температура повітря становитиме +16...+21 °C.