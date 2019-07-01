Сім партій мають шанси потрапити до Верховної Ради: свіже опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то 46% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то до парламенту пройшли б партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос», свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими 1 липня на прес-конференції даними, «Слугу народу» готові підтримати 43,2% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, «Опозиційну платформу - За життя» - 12%, ВО «Батьківщина» - 9,4%, «Голос» - 8,3%, «Європейську солідарність» - 8,2% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр 5% партія «Сила і честь» із підтримкою 4,1% голосів та «Громадянська позиція» - 3,9% респондентів.

Водночас «Опозиційний блок - Партію миру та розвитку» готові підтримати 2,2% тих, хто визначився і має намір голосувати, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,1%, ВО «Свобода» набирає 1,8% підтримки, «Українська стратегія Гройсмана» отримує 1,6% підтримки, «Об'єднання «Самопоміч» - 1,2%.

Решта партій набрала б менше ніж 1% голосів респондентів.

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то 46% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 37,7% - швидше мають намір голосувати. 6,6% точно не голосуватимуть і ще 6% швидше не голосуватимуть.

Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет.

Це опитування представляє шосту хвилю, кількість анкет становила 1000.

Також нагадаємо, що соціологічною групою «Рейтинг» 20-24 червня було проведено опитування, згідно з яким до парламенту можуть пройти п’ять політичних сил. Підтримка «Слуги народу» знизилась з 47,1% (опитування проводилось 8-12 червня) до 45,3% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Згідно із цим дослідженням, прохідний бар’єр також долають:

«Опозиційна платформа – За життя» - 12,1% (було 11,1%),

«Голос» - 8,4% (було 8,1%),

«Європейська Солідарність» - 7,2%, (було 5%)

«Батьківщина» - 7% (було 7,3%).

У свою чергу фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова з 13 по 20 червня також було проведено соцопитування, і його результати такі: