В Раду проходять шість партій - опитування Демініціатив



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Рейтинг партії президента все ще перевищує 40% Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Дослідження Демініціатив та Центра Разумкова свідчить, що партія Смешка має всі шанси потрапити в Раду

Рейтинг партії «Слуга народу» складає менше 45%. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова з 13 по 20 червня.

Серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором, 42,7% українців готові на позачергових виборах Верховної Ради проголосувати за «Слугу народу».

«Опозиційну платформу - За життя» підтримують 10,5% опитаних, за «Батьківщину» - 10,2%, за «Європейську солідарність» - 9,8%, за партію «Голос» - 6,4%.

Також зберігає можливість потрапити в Раду партія «Сила і честь» Ігоря Смешка (5,2%).

В Раду проходять шість партій

На межі подолання 5%-ого бар'єру проходження «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (4,1%).

Опитування проводилось з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.