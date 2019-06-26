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    Політика

    В Раду проходять шість партій - опитування Демініціатив

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    Рейтинг партії президента все ще перевищує 40% - В Раду проходять шість партій - опитування Демініціатив
    Рейтинг партії президента все ще перевищує 40%
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Дослідження Демініціатив та Центра Разумкова свідчить, що партія Смешка має всі шанси потрапити в Раду

    Рейтинг партії «Слуга народу» складає менше 45%. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова з 13 по 20 червня.

    Серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором, 42,7% українців готові на позачергових виборах Верховної Ради проголосувати за «Слугу народу».

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    «Опозиційну платформу - За життя» підтримують 10,5% опитаних, за «Батьківщину» - 10,2%, за «Європейську солідарність» - 9,8%, за партію «Голос» - 6,4%.

    Також зберігає можливість потрапити в Раду партія «Сила і честь» Ігоря Смешка (5,2%).

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    В Раду проходять шість партій

    На межі подолання 5%-ого бар'єру проходження  «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (4,1%).

    Опитування проводилось з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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