В Раду проходять шість партій - опитування Демініціатив
Дослідження Демініціатив та Центра Разумкова свідчить, що партія Смешка має всі шанси потрапити в Раду
Рейтинг партії «Слуга народу» складає менше 45%. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова з 13 по 20 червня.
Серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором, 42,7% українців готові на позачергових виборах Верховної Ради проголосувати за «Слугу народу».
«Опозиційну платформу - За життя» підтримують 10,5% опитаних, за «Батьківщину» - 10,2%, за «Європейську солідарність» - 9,8%, за партію «Голос» - 6,4%.
Також зберігає можливість потрапити в Раду партія «Сила і честь» Ігоря Смешка (5,2%).
На межі подолання 5%-ого бар'єру проходження «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (4,1%).