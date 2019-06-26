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    Політика

    Нові рейтинги: партія Порошенка росте, «Батьківщина» дещо знизилась

    • Розсилка
    Нові рейтинги: партія Порошенка росте, «Батьківщина» дещо знизилась
    Фото: Getty Images

    Рейтинг «Батьківщини» опустився на п’яте місце

    До Верховної Ради 9 скликання можуть пройти п’ять політичних сил. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 20-24 червня.

    Підтримка «Слуги народу» знизилась з 47,1% (опитування проводилось 8-12 червня) до 45,3% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

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    Прохідний бар’єр також долають:

    • «Опозиційна платформа – За життя» - 12,1% (було 11,1%),
    • «Голос» - 8,4% (було 8,1%),
    • «Європейська Солідарність» - 7,2%, (було 5%)
    • «Батьківщина» - 7% (було 7,3%).
    rejting-26-06
    Прохідний бар’єр становить 5%

    Партія Ігоря Смешка «Сила і честь» має підтримку в 3,4%. Рейтинг усіх інших політсил нижче 3%.

    Опитування проходило 20-24 червня серед 2000 респондентів від 18 років і старше.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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    Батьківщина Європейська солідарність соцопитування вибори рейтинг За життя партія Слуга народу партія Голос
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