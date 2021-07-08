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    Сім'я Джамали стала окрасою глянцю (фото)

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    &laquo;Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато&raquo; - Сім'я Джамали стала окрасою глянцю (фото)
    «Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато»
    Фото з відкритих джерел

    Джамала розповіла про стосунки з чоловіком та про плани стати багатодітною матір'ю

    Джамала стала героїнею нового літнього номера журналу «Viva». Співачка з'явилася на обкладинці в оточенні чоловіка та двох синів. Про це артистка написала в Instagram.

    «Вперше на обкладинці з усіма моїми хлопцями», – написала артистка, супроводивши публікацію знімками з журналом в руках та коротким бекстейджем зі зйомок.

    У бесіді з виданням Джамала розповіла про стосунки з чоловіком та про плани стати багатодітною матір'ю.

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    Сім'я Джамали стала окрасою глянцю (фото)

    «Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато», – поділилася зірка.

    У стосунках з чоловіком співачка намагається зберігати баланс і робити так, щоб Бекір «відчував себе вище, голосніше, важливіше».

    «Може, жінки зі мною не погодяться, але це моє бачення», – зазначила артистка.

    Джамала і Бекір одружилися 26 квітня 2017 року. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів і друзів. 27 березня 2018 року у пари народився їхній первісток, син Емір-Рахман, а 19 червня 2020-го подружжя стало батьками ще одного хлопчика, якому також дали кримськотатарське ім'я Селім-Гірай.

    Додамо, що 19 червня в сім'ї Джамали свято – день народження сина Селім-Гірая, якому виповнився рік. На честь першого дня народження хлопчика зіркова мама поділилася з дописувачами теплими кадрами з сімейного архіву.

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    Теги: Джамала артист співачка
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    Сім'я Джамали стала окрасою глянцю (фото)