Сім'я Джамали стала окрасою глянцю (фото)

«Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато»

Джамала розповіла про стосунки з чоловіком та про плани стати багатодітною матір'ю

Джамала стала героїнею нового літнього номера журналу «Viva». Співачка з'явилася на обкладинці в оточенні чоловіка та двох синів. Про це артистка написала в Instagram.

«Вперше на обкладинці з усіма моїми хлопцями», – написала артистка, супроводивши публікацію знімками з журналом в руках та коротким бекстейджем зі зйомок.

У бесіді з виданням Джамала розповіла про стосунки з чоловіком та про плани стати багатодітною матір'ю.

«Не виключаю третього заходу на материнство, але поки я дуже втомилася і хочу реалізувати свої амбіції. А їх у мене багато», – поділилася зірка.

У стосунках з чоловіком співачка намагається зберігати баланс і робити так, щоб Бекір «відчував себе вище, голосніше, важливіше».

«Може, жінки зі мною не погодяться, але це моє бачення», – зазначила артистка.

Джамала і Бекір одружилися 26 квітня 2017 року. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів і друзів. 27 березня 2018 року у пари народився їхній первісток, син Емір-Рахман, а 19 червня 2020-го подружжя стало батьками ще одного хлопчика, якому також дали кримськотатарське ім'я Селім-Гірай.

Додамо, що 19 червня в сім'ї Джамали свято – день народження сина Селім-Гірая, якому виповнився рік. На честь першого дня народження хлопчика зіркова мама поділилася з дописувачами теплими кадрами з сімейного архіву.

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