Медіагрупа Пінчука пояснила, чому камінгаут Melovin не показали в ефірі

«Камінгаути – дуже важливі», – переконують у StarLightMedia

Медіагрупа StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука відреагувала на скандал зі співаком Melovin, який на сцені Atlas Weekend зізнався, що він бісексуал. Артист поцілував модель Маргариту Верховцеву, яка є лесбіянкою, а потім злився в пристрасному поцілунку з чоловіком. Натомість цей момент не потрапив в ефір.

«Камінгаути – дуже важливі. Це прояв права на свободу самовираження та ознака демократичного суспільства. Ми раді вітати вчинок Melovin, який зробив одну з перших таких заяв серед публічних людей в Україні. Сподіваємось, що це стане початком нового рівня безпеки, діалогу та захисту прав та можливостей ЛГБТ+ спільноти в Україні», – йдеться у заяві StarLightMedia у Facebook.

Також зазначається, що команді каналу не повідомили про запланований момент і трансляція продовжилась «за традиційними принципами ефіру – активність переключень, зміна локацій та учасників заради більшої динамічності та яскравості кадру».

«Але, на щастя, ми телебачення, а значить маємо великі можливості для діалогу з глядачами про важливе…Тому, вже зараз наша талановита команда «Вікна-Новини» готує великий матеріал про камінгаут, від вечора ми використовуємо для висвітлення і наші діджитал ресурси. Крім того, ми вже отримали обіцянку від наших колег з М1 про спільну з Atlas Weekend пришвидшену роботу над концертною версією ефіру», – додали у медіагрупі Пінчука.

До слова, через Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи: розклад руху.

Нагадаємо, 5 липня на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend в оновленому форматі. На фестивалі встановили шість сцен, де музиканти виступатимуть у різних музичних жанрах.

5-6 липня Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно. В ці дні на фестивалі виступатимуть NK, Dorofeeva, «Друга ріка», «Скрябін & Юркеш», Alekseev, Злата Огнєвіч, Tarabarova, «Скай», «Mozgi» та інші. Хедлайнером фестивалю стане Народна артистка України Тіна Кароль.

Фестиваль триватиме з 5 по 11 липня.

У перший день фестивалю на станції метро «Васильківська» спостерігався колапс. На платформі станції була величезна кількість людей, не всі з них могли зайти до вагонів потягів.