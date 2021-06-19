Джамала поділилася зворушливими сімейними фото

Джамала та Бекір одружилися 26 квітня 2017 року, весілля відбулося у вузькому колі родичів

Джамала та Бекір одружилися 26 квітня 2017 року, весілля відбулося у вузькому колі родичів

Шанувальники творчості артистки тепло відреагували на світлини співачки

19 червня в сім'ї Джамали свято – день народження сина Селім-Гірая, якому виповнився рік. На честь першого дня народження хлопчика зіркова мама поділилася з дописувачами теплими кадрами з сімейного архіву.

Джамала оприлюднила в Instagram серію фотографій, на яких зображена її сім'я.

«Я не знаю, як ми без тебе жили. Будь завжди! Любимо!», – підписала знімки виконавиця.

Шанувальники творчості артистки тепло відреагували на світлини співачки. «Незрівнянна серія фото. Як малюки схоже на вас», «Чудова сім'я», «Які ж ви чудові! Будьте завжди один в одного!», – пишуть фоловери у коментарях під постом.

Нагадаємо, Джамала та Бекір одружилися 26 квітня 2017 року. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів та друзів.

Додамо. що нещодавно співачка Тіна Кароль прилетіла в Казахстан, аби представити публіці свій новий альбом з танцювальною музикою «Красиво», який ось уже кілька тижнів займає лідерські позиції в чартах цієї країни.

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