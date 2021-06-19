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    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото

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    Джамала та Бекір одружилися 26 квітня 2017 року, весілля відбулося у вузькому колі родичів - Джамала поділилася зворушливими сімейними фото
    Джамала та Бекір одружилися 26 квітня 2017 року, весілля відбулося у вузькому колі родичів
    Фото: Іnstagram/jamalajaaa

    Шанувальники творчості артистки тепло відреагували на світлини співачки

    19 червня в сім'ї Джамали свято – день народження сина Селім-Гірая, якому виповнився рік. На честь першого дня народження хлопчика зіркова мама поділилася з дописувачами теплими кадрами з сімейного архіву.

    Джамала оприлюднила в Instagram серію фотографій, на яких зображена її сім'я.

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    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото
    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото
    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото
    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото
    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото

    «Я не знаю, як ми без тебе жили. Будь завжди! Любимо!», підписала знімки виконавиця.

    Шанувальники творчості артистки тепло відреагували на світлини співачки. «Незрівнянна серія фото. Як малюки схоже на вас», «Чудова сім'я», «Які ж ви чудові! Будьте завжди один в одного!», пишуть фоловери у коментарях під постом.

    Нагадаємо, Джамала та Бекір одружилися 26 квітня 2017 року. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів та друзів.

    Додамо. що нещодавно співачка Тіна Кароль прилетіла в Казахстан, аби представити публіці свій новий альбом з танцювальною музикою «Красиво», який ось уже кілька тижнів займає лідерські позиції в чартах цієї країни.

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    Теги: Джамала артист співачка
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    Джамала поділилася зворушливими сімейними фото