Опальна Ані Лорак після заробітків у Росії повернулася в Київ (фото)
Ані Лорак «в турборежимі» готує в Україні «бомбу»
Співачка назвала Київ містом натхнення
Скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.
Фото на тлі столичної архітектури виконавиця опублікувала в Instagram.
Варто відзначити, що напередодні співачку помітили в аеропорту з донькою. Виявилося, що вона прилетіла до столиці України.
«Місто натхнення. Ми знову готуємо (бомбу) в турборежимі. Як думаєте, що на вас чекає?» – запитала Ані Лорак шанувальників у підписі до знімка.
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Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.
Також неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».
Нагадаємо, що Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак мала б виступати лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступила 27 травня.
До слова, колишня народна депутатка від Партії регіонів, учасниця агітаційних концертів на підтримку Віктора Януковича Таїсія Повалій, яка після перемоги Революції Гідності жила й займалася творчістю в Росії, повернулася до України.
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