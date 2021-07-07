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    Опальна Ані Лорак після заробітків у Росії повернулася в Київ (фото)

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    Ані Лорак &laquo;в турборежимі&raquo; готує в Україні &laquo;бомбу&raquo; - Опальна Ані Лорак після заробітків у Росії повернулася в Київ (фото)

    Ані Лорак «в турборежимі» готує в Україні «бомбу»

    Фото з Instagram співачки

    Співачка назвала Київ містом натхнення

    Скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.

    Фото на тлі столичної архітектури виконавиця опублікувала в Instagram.

    Варто відзначити, що напередодні співачку помітили в аеропорту з донькою. Виявилося, що вона прилетіла до столиці України.

    «Місто натхнення. Ми знову готуємо (бомбу) в турборежимі. Як думаєте, що на вас чекає?» – запитала Ані Лорак шанувальників у підписі до знімка.

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    Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

    Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

    Також неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».

    Нагадаємо, що Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак мала б виступати лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступила 27 травня.

    До слова, колишня народна депутатка від Партії регіонів, учасниця агітаційних концертів на підтримку Віктора Януковича Таїсія Повалій, яка після перемоги Революції Гідності жила й займалася творчістю в Росії, повернулася до України.

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    Теги: Росія Київ культура Україна артист співачка концерт
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    Опальна Ані Лорак після заробітків у Росії повернулася в Київ (фото)