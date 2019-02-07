Синод Кіпрської церкви почав розгляд українського питання



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Ієрархи погодились, що не можна заперечувати право 50 мільйонів українців мати автокефалію

Остаточне рішення щодо Православної церкви України кіпрський Синод ухвалить 18 лютого

Сьогодні, 7 лютого, відбулось перше цьогорічне засідання Синоду Церкви Кіпру, передає Cerkvarium з посиланням на грецьку пресу. Серед іншого на порядку денному було й українське питання.

Ієрархи обмінялись думками стосовно визнання Православної церкви України, однак остаточне рішення вирішили ухвалити під час наступного, позачергового засідання Синоду, яке відбудеться 18 лютого 2019 року.

Наразі Кіпрська Церква орієнтована виступити модератором між Константинополем та Москвою, щоби запобігати розколу у Православній Церкві.

За повідомленням грецьких ЗМІ, ієрархи погодились, що не можна заперечувати право 50 мільйонів українців мати автокефалію, у той час, як 800 тисяч кіпріотів мають свою церкву. Найбільшою проблемою з якою стикнулися кіпрські архієреї, є значна фінансова допомога, яку деякі митрополії отримали від росіян.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Церкви Кіпру заявив, що планує визнати митрополита Епіфанія. «Настане час, коли кир Епіфаній відвідає Кіпр і буде співслужити», – сказав архієпископ Хризостом.