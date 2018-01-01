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    Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть морози

    Температура повітря опуститься трохи нижче нуля і місцями випаде сніг.
    По-весняному тепла погода залишатиметься в Україні і на різдвяні свята. А ось зимові холоди прийдуть тільки 9 січня. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Температура повітря опуститься трохи нижче нуля і місцями випаде сніг. При цьому Діденко заспокоїла, що сильний циклон «Елеонор», що пройшовся по Франції, Німеччині,
    • Сьогодні, 12:51
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    Зимові холоди прийдуть тільки 9 січня
    Зимові холоди прийдуть тільки 9 січня

    Температура повітря опуститься трохи нижче нуля і місцями випаде сніг.

    По-весняному тепла погода залишатиметься в Україні і на різдвяні свята. А ось зимові холоди прийдуть тільки 9 січня.

    Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

    Температура повітря опуститься трохи нижче нуля і місцями випаде сніг.

    При цьому Діденко заспокоїла, що сильний циклон «Елеонор», що пройшовся по Франції, Німеччині, Нідерландам і Бельгії, не зашкодить Україні. Максимум, що він може зробити на території України - це спровокувати опади у західних областях.

    Також синоптик не прогнозує потужного штормового вітру.

    Як повідомлялось, 4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

    За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометру не опустився нижче +3,5°, що на 1,1° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване ще у 1920 році.

    свята Різдвяні свята
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