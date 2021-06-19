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    Україна анулювала та скасувала 10 ліцензій на користування надрами

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    Україна анулювала та скасувала 10 ліцензій на користування надрами - Україна анулювала та скасувала 10 ліцензій на користування надрами
    Україна анулювала та скасувала 10 ліцензій на користування надрами
    Фото з відкритих джерел

    Данілов заявив, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти й газу

    Україна анулювала ліцензії з видобутку титану. Також рішенням Ради національної безпеки і оборони були скасовані ліцензії на розробку вуглеводнів і рудних. Про це на брифінгуза підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

    «Рішенням РНБО було анульовано чотири ліцензії з видобутку титану, три з розробки вуглеводнів і ще три ліцензії з розробки рудних», — заявив він.

    Данілов також додав, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти й газу.

    «Йдеться про компанію «Геоальянс« у Харківській і Дніпропетровській областях», — зазначив він.

    Данілов наголосив, що держава вітає такі дії.

    Як вже повідомлялося, 18 червня РНБО запровадила санкції проти розробників вірусу NotPetya.

    Також, згідно рішення Радбезу, Україна запровадила санкції проти олігархів Фірташа і Фукса.

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    Теги: РНБО санкції держава Україна Олексій Данілов
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    Україна анулювала та скасувала 10 ліцензій на користування надрами