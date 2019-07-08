Синоптики попередили: похолодання протримається до кінця тижня



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Подекуди протягом тижня йтимуть дощі

Вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«9 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на крайньому півдні країни 15-19°; вдень 18-23°, у південних та східних областях 22-27°», - повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що 10-11 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі у південній частині, вдень 10 липня у західних, північних та центральних областях, 11 липня в Україні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні до 26°.

12-13 липня вночі переважно без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 11-16°, вдень 20-25°.