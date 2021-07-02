Синоптики попередили українців про похолодання

Першими температурні зміни відчують в західних областях України

На вихідних, 3 і 4 липня, в Україні поступово почне знижуватися температура. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

Жителі західних областей першими відчують ці зміни, тут стовпчики термометрів опустяться до +13° вночі, а вдень – до +21° вдень. Також в країні продовжать лити дощі, місцями – зливи та грози.

Синоптики запевняють, що в Києві в суботу буде мінлива хмарність, температура повітря вночі +17°, вдень +28°. У неділю вдень очікується +27°, а вночі – до +18°.

У Львові в суботу вночі температурні показники будуть на рівні +13°, а вдень покажуть +21°, варто очікувати невеликого дощу. У неділю вночі +13°, вдень +22°, також невеликий дощ.

У Луцьку в суботу вночі + 15°, вдень +21°, хмарно з проясненнями. У неділю – невеликий дощ, вночі +16°, вдень +24°.

У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, невеликий дощ. Температура повітря +18°...+27°. У неділю температура буде +16°...+26°, мінлива хмарність.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +21°, вдень +34°. У неділю-дощ з грозою, +18°...+24°.

У Харкові в суботу температура вночі становитиме +19°, вдень +30°, гроза. У неділю стовпчики термометрів покажуть +20°...+30°, злива.

У Дніпрі в суботу – мінлива хмарність, злива, температура вночі +18°, вдень +30°. У неділю температура становитиме +18°...+29°, гроза.

У Сімферополі в суботу спостерігатиметься мінлива хмарність, +17°...+27°, невеликий дощ. У неділю +17°...+24°, злива.

Жителів Маріуполя в суботу очікує невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю вночі очікується +18°, вдень +31°, невелика хмарність.

У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +31°.

У Сєвєродонецьку завтра буде невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю – хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура становитиме +21°, вдень +33°.

Додамо, що сьогодні в Україні, крім південного регіону, будуть йти рясні дощі. У горах iснує загроза формування локальних селевих потоків.

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