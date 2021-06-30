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    У мережі висміяли спекотне літо (фото)

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    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    Фото: з відкритих джерел

    Синоптики попередили, що у липні Україну накриє рекордна за 30 років спека

    У перший місяць літа українців порадувала аномально спекотна погода, і щоб її пережити українці жартують.

    На сторінках в соціальних мережах в Facebook, Twitter, Instagram «гуляють» різні жарти на тему спеки і тому, як від неї рятуватися.

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    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)
    У мережі висміяли спекотне літо (фото)

    Як раніше писав «Главком», цей тиждень принесе в Україну багато дощів і спекотну погоду. Однак спеки у +37° вже не буде. Сьогодні опади очікуються на крайніх півночі та півдні України, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

    Крім того, синоптики попередили, що у липні Україну накриє рекордна за 30 років спека.

    Із 1991 по 2020-й, тобто протягом останніх 30 років, зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5 градуси у порівнянні з кліматичною нормою 1961-1990 років.

    Останні десять років липень був теплішим уже майже на 2 градуси, а в 2010 і 2012 роках «аномалії середньої за місяць температури перевищили 4 градуси», розповіла Балабух.

    Своєю чергою, народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні сильна спека буде чергуватися з грозами, зливами та шквалами. За його словами, початок місяця буде дощовим, але вже з 4 по 8 липня встановиться аномальна спека.

    11-12 липня в Україні очікуються дощі і бурі, з 18 по 28 липня в країну знову повернеться сильна спека, яка зміниться грозами

    В Укргідрометцентрі уточнили, що місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 34-91 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті – 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.

    Синоптики прогнозують, що в липні 2021 року температура повітря в Києві буде підійматися в деякі дні до +29+30 градусів.

    Теги: спека українці літо
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    У мережі висміяли спекотне літо (фото)