На честь футбольної звитяги. Газова свердловина на Харківщині отримала ім'я «Переможець»

Свердловину №52 було відкрито у квітні 2021 року

Свердловина стабільно дає 140 тисяч кубометрів газу на добу

Свердловина №52 (Безпалівське родовище Харківської області), яка діє з квітня 2021 року, буде названа «Переможець» на честь виходу збірної України з футболу в 1/4 Євро-2020. Про це повідомили у пресслужбі групи «Нафтогаз».

У групі зазначили, що зі свердловини стабільно видобувається 140 тис. куб. м газу на добу.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу збірна України з футболу обіграла збірну Швеції з рахунком 2:1 в додатковий час. Матч збірних України і Англії відбудеться 3 липня в Римі.

Поєдинок між збірними України та Англії 3 червня розпочнеться о 22.00.

Де дивитися матч матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Щасливий Артем Довбик, котрий забив переможний гол у ворота шведів на Євро-2020 в 1/8 фіналу, отримав порцію критики від письменниці Лариси Ніцой. Підключився навіть пранкер.

Примітно, що батьки нападника спілкуються українською. Він же у футбольному співтоваристві такої потреби не мав. Тепер же, коли піднялася хвиля невдоволення тим, що гравець, який представляє країну на міжнародній арені, не має роздавати коментарі мовою окупантів. Останній пост Довбик виклав уже українською.

В матчі зі Швецією, до речі, форвард Артем Довбик перевершив досягнення Мішеля Платіні.