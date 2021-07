Український мед визнали найкращим на конкурсі в Лондоні

Призові місця отримали 10 видів меду від семи українських виробників

Українські бджолярі отримали п'ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду за якість меду на міжнародному конкрсі. Оцінювали смак меду, консистенцію, аромат і зовнішній вигляд. Про це повідомляється на офіційному сайт конкурсу.

Відповідно до результатів конкурсу London Honey Awards 2021, який проходив у травні цього року, призові місця отримали 10 видів меду від семи українських виробників.

Оцінку меду проводили міжнародні експерти з меду. Вони оцінювали продукт «сліпим» методом, тобто без пакування і будь-яких характерних ознак. Кожен суддя проводив органолептичний аналіз та оцінював такі характеристики, як зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак.

Український мед позначений такими найменуваннями:

Vesela Bdzhilka by Easy Energy LLC – золото;

Bdzholyna Sadyba Meadows by Bdzholyna Sadyba – золото;

Bdzholyna Sadyba Wild honey by Bdzholyna Sadyba – золото;

BeeCool Mountain Flowers by BeeCool – золото;

James Bee by James Bee – золото;

BeeCool Reserve Wild Forest by BeeCool – срібло;

Charivna Bzz Herbs by Charivna Bzz – срібло;

Honey Heritage – Grandfatherʼs Fairytale by Honey Heritage – срібло;

Honey Heritage – Secret of the Forest by Honey Heritage м срібло;

Honey Heritage – Family Legacy by Honey Heritage – бронза.

Микола Андоні, керівник пасіки з Харківської області, яка отримала дві золоті нагороди, повідомив, що підготовка до конкурсу тривала три місяці.

«Звичайно, з досвіду минулого року вже було більш-менш зрозуміло, що та як проходить, який мед краще відправити і я всім бджолярам рекомендував. Мед відправляли туди за допомогою нашого посольства в Лондоні. З ними я вів роботу, як мед доставити туди весь, потім, щоб вони віднесли організаторам. Вони писали листи, щоб мед перетинав кордон без перешкод, що це на конкурс. Це була довга робота», – розповів бджоляр із 12-річним стажем.

Нагадаємо, за минулий рік Україна експортувала рекордні обсяги меду.Експорт меду з України за січень-грудень 2020 року становить 69,8 тис. тонн загальною вартістю $117,5 млн.