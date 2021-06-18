Дачі, котеджі, таунхауси. Куди і за скільки можна втекти з Києва цього літа

За містом можна винайняти будинок з басейном

Найбільше українців цікавлять будинки під Києвом та Одесою

Із настанням літньої спеки містяни стали шукати можливості вирушити за межі мегаполісів чи поїхати до моря. Найчастіше зараз намагаються знайти будинки для довгострокової оренди поблизу Києва та Одеси, або безпосередньо у цих містах. Про це свідчать дані аналітики OLX Нерухомість.

Де українці хочуть провести літо

Найпопулярніші напрямки:

Осокорки (Київ);

Пуща-Водиця (Київська область);

Бортничі (Київ);

Хотяновка (Київська область);

Малиновський район (Одеса);

Совіньйон (Одеська область).

Які типи будинків пропонують і за скільки

Оренда будинку за містом – гарна ідея для тих, хто хоче працювати віддалено та змінити обстановку, або ж просто провести теплі дні ближче до природи. Наразі найбільше шукають заміські таунхауси, частини будинків та дачі.

Орендодавці при цьому більше пропонують звичайні будинки. Оселитися в них коштує 8,7 тис. грн/міс. у середньому. Найдешевші варіанти житла є у Херсонській та Запорізькій областях — від 1,5 тис. грн. Демократичні ціни мають також домівки у Чернігівській та Полтавській областях — від 2,5 тис. грн в середньому.

Є можливість орендувати частину будинку. До того ж такий варіант буде доволі бюджетним. Найвигідніше винайняти оселю у Запорізькій (2,1 тис. грн), Кіровоградській (2,7 тис. грн), Вінницькій (3 тис. грн) та Херсонській (4 тис. грн) областях.

Для шанувальників дач теж є хороші новини — знайти будиночок на літо можна за дуже вигідною ціною. Найнижчою вартістю потішать наступні регіони:

Запорізька (2 тис. грн/місяць);

Черкаська (5,5 тис. грн);

Харківська (6 тис. грн).

Середня ціна за оренду дач по Україні – 9,7 тис. грн. А от поблизу моря вона досягає вже 27 тис. грн на місяць в середньому.

Частіше цього сезону орендодавці пропонують таунхауси, ніж клубні будинки. Середня ціна, наприклад, по Київській області складає 30 тис. грн/місяць.

Варіант для тих, хто не економить, – котеджі, адже середня ціна на них 34 тис. грн за місяць. Звісно, є більш бюджетні об’єкти: літо в них можна провести у таких областях, як Івано-Франківська (7 тис. грн) та Львівська (11 тис. грн). Найдорожчі котеджі зазвичай здають поблизу міст-мільйонників, у середньому за 28 тис. грн під Одесою та 72 тисячі грн в місяць під Києвом.

Які умови у заміських будинках

Будинки для довгострокової оренди за містом найчастіше пропонують біля лісу, саду або озер. Чимало орендодавців надають ще гараж для авто, басейн та камін для прохолодних вечорів.

Для відпочинку власники заміських садиб, окрім камінів, з будинками пропонують також мангали, сауни й альтанки.

Як повідомлялося, у травні цього року середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м.

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

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