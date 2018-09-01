Синоптики порадували українців погодою на 1 вересня



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Перші вихідні осені будуть по-літньому теплими

Перший день осені і перший день навчального року порадує українців спекотною сонячною погодою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків, 1 вересня в більшості регіонів України очікується без опадів. Лише на заході країни: Ужгороді та Івано-Франківську пройдуть грозові дощі.

За даними синоптиків, на сході країни буде сонячно. У Донецькій, Луганській і Харківській областях стовпчики термометрів покажуть +32 градуси, у Дніпрі та Полтаві до +33 градусів. У Запоріжжі до +34 градусів. Вночі температура опуститься до +15 +17 градусів.

На півночі країни без опадів, можлива невелика хмарність. Вдень повітря прогріється до +27 градусів. Вночі +14 +15 градусів.

У південних областях буде дуже жарко і сонячно. У Миколаєві до +35 градусів, а в Одесі та Херсоні до +36 градусів. Вночі температура опуститься до +19 +31 градуса.

У Криму без опадів, ясно. Вдень +31 +33 градусів, вночі +19 +20 градусів.

На заході країни тепло і сонячно, опади не прогнозуються. У Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові та Луцьку до +27 градусів. У Рівному, Тернополі, Вінниці та Житомирі +25 +26 градусів. На Закарпатті до +29 градусів. Вночі в регіоні буде прохолодно, від +13 до +16 градусів.

В центральній частині країни буде тепло і ясно. Денна температура повітря становитиме +27 +30 градусів. Вночі від +13 до +16 градусів.

У столиці 1 вересня буде сонячно і ясно, без опадів. Вдень повітря прогріється до +27 градусів. Уночі буде прохолодно +15 +16 градусів.