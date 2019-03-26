Синоптики розповіли, якою буде погода у день виборів



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На Київщині 30-31 березня без опадів, вдень до +15

У День виборів президента України, 31 березня, в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

«30- 31 березня в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла», - повідомили синоптики.

У прес-службі додали, що на Київщині 30-31 березня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Також нагадаємо, що у середу, 27 березня, в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання вночі від +3 до -3, а вдень до +3+6 градусів. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів, і мокрий сніг сюди не дійде, лише дощ.

Як повідомлялось, з п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів. У Києві у четвер буде без опадів, а в суботу-неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12+15 градусів.

«Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа в Україні буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями. А найбільш комфортними - вихідні, субота та неділя», - підсумувала синоптик.

Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.

Крім того, нагадаємо, що Україна перейде на літній час у ніч перед виборами.