Україна не має джерела фінансування для реалізації Національного плану скорочення викидів в атмосферу – депутат



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Процес розробки механізмів залучення фінансування в проекти зі зниження викидів в атмосферу має очолювати безпосередньо Кабмін, - нардеп

У таких країнах ЄС, як Польща, Угорщина, Чехія, Румунія та Німеччина, державні та приватні компанії отримували фінансову підтримку для проектів зі зменшення викидів в атмосферу, - Сажко

На сьогодні відсутній чіткий держплан та механізми фінансування для реалізації Національного плану скорочення викидів в атмосферу. Це матиме негативні наслідки для країни. Про це заявив народний депутат Сергій Сажко.

«Не існує розроблених механізмів та чіткого державного плану, як профінансувати вимоги визначені у Нацплані. Це загрожує країні або зупиненням діяльності енергопідприємств, зниженням виробництва електричної енергії та розбалансуванням всієї енергосистеми в Україні, або невиконанням міжнародних зобов’язань», - висловився він.

Сажко навів приклад європейських країн, досвід яких свідчить про необхідність залучення держави у нагальну проблему скорочення викидів SO2, NOx та пилу та створення дієвих спецмеханізмів забезпечення фінансування таких проектів.

«У таких країнах ЄС, як Польща, Угорщина, Чехія, Румунія та Німеччина, державні та приватні компанії отримували фінансову підтримку для проектів зі зменшення викидів забруднюючих речовин, які потребували величезних капіталовкладень в екологічні заходи», - заявив народний обранець.

Сажко підкреслив, що в Європі форми держпідтримки протягом минулих 20 років мали різні форми: пряме фінансування екологічних проектів, субсидовані кредити, державні та банківські гарантії, податкове стимулювання, повернення екологічного податку тощо.

На думку депутата, зараз найважливіше сьогодні – забезпечити державну підтримку у вирішенні проблем, що заважають реалізації заходів Національного плану.

У протилежному випадку депутат прогнозує невідворотні наслідки у функціонуванні стратегічних промислових галузей країни та невиконання міжнародних зобов’язань щодо зниження обсягів викидів в атмосферу.

«Особисто я вважаю, що процес розробки таких механізмів залучення фінансування в проекти зі зниження обсягів викидів в атмосферу має очолювати безпосередньо Кабінет міністрів України», - заявив він.

Нагадаємо, 13 червня 2018 року розпорядженням Кабінету міністрів України №428-р затверджено План заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), розрахованого на 16 років. Головна мета НПСВ - своєчасне виконання поточних зобов’язань України перед ЄС, як члена Енергетичного Співтовариства щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу (SO2, NOx та пилу). Документ зобов’язує державу провести глобальну модернізацію обладнання великих спалювальних установок майже всіх електрогенеруючих підприємств в Україні. Експерти оцінюють вартість реалізації проектів з екомодернізації до 2033 року близько 6,5 млрд. євро.