Сирійська опозиція відступила під натиском сил Асада



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Сили опозиції в рамках відступу збираються біля міста Морек

Дамаск хоче оточити опозиційні сили на півночі провінції Хама

Сирійський центр моніторингу прав людини, який базується в Лондоні, повідомив про те, що сирійська опозиція залишила важливе місто Хан-Шейхун під натиском сил Башара Асада. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Проте, угрупування Хайят Тахрір аль-Шам заперечує це повідомлення і стверджує, що продовжує частково контролювати місто Хан-Шейхун і окремі райони на півночі провінції Хама, незважаючи на посилення обстрілів з боку проурядових сил. Подальше просування сил режиму Башара Асада на північ може призвести до оточення сил опозиції на півночі провінції Хама в районі міст Кафр Зейта та Латамнех.

Сили опозиції в рамках відступу збираються біля міста Морек, яке контролюють протурецькі сили. Загалом же з початку квітневого наступу урядових військ було вбито до 730 цивільних.

Напередодні повідомлялося, що Сирія завдала авіаудару по турецькому конвою, є жертви.

Раніше в МЗС Сирії повідомили, що турецькі війська увійшли в сирійське місто Саракіб і рухаються в напрямку до Хан-Шейхуна.

Дамаск розглядає скерування Туреччиною військової колони в провінцію Ідліб як посягання на свій національний суверенітет і вважає, що Анкара таким чином доставляє військову допомогу терористам з угрупування Джебхат ан-Нусра.

Нагадаємо, у 2016-2017 роках Туреччина проводила на території Сирії військову операцію «Щит Євфрату». У 2018 році Анкара почала в Сирії операцію Оливкова гілка, метою якої було зайняти сірійський Африн, що був на той момент під контролем курдських збройних формувань. Як відомо, з кінця минулого року Туреччина готує нову військову операцію в Сирії.