Сирія завдала авіаудару по турецькому конвою, є жертви



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Раніше сирійська влада заявила про вторгнення турецьких військ

Троє цивільних осіб загинули, 12 постраждали

У Міноборони Туреччини заявляють, що внаслідок авіаудару в районі турецького військового конвою в сирійському Ідлібі загинуло троє цивільних і 12 постраждали, повідомляє агентство Anadolu в понеділок, 19 серпня.

«Було скоєно напад з повітря на наш конвой, що рухався на спостережний пункт номер дев'ять. Троє цивільних осіб загинули, 12 постраждали», - йдеться в повідомленні.

«Ми рішуче засуджуємо цей напад, який суперечить чинним угодам з Росією, співпраці і діалогу з нею», - йдеться в заяві Міноборони Туреччини.

Раніше в МЗС Сирії повідомили, що турецькі війська увійшли в сирійське місто Саракіб і рухаються в напрямку до Хан-Шейхуна.

Дамаск розглядає скерування Туреччиною військової колони в провінцію Ідліб як посягання на свій національний суверенітет і вважає, що Анкара в такий спосіб доставляє військову допомогу терористам з угрупування Джебхат ан-Нусра.

Нагадаємо, у 2016-2017 роках Туреччина проводила на території Сирії військову операцію Щит Євфрату. У 2018 році Анкара почала в Сирії операцію Оливкова гілка, метою якої було зайняти сірійський Африн, який знаходився на той момент під контролем курдських збройних формувань. Як відомо, з кінця минулого року Туреччина готує нову військову операцію в Сирії.