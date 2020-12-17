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    Фінську сауну внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

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    Фінську сауну внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

    Сауна ─ перша фінська традиція, яка відзначена відділом ООН з питань освіти, науки і культури

    Фінську сауну сьогодні, 17 грудня внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Yle.

    Це перша фінська традиція, яка відзначена відділом ООН з питань освіти, науки і культури.

    Тепер Фінляндія буде відповідати за збереження банної традиції. Особливого збереження, щоправда, фінська сауна не потребує: за оцінками, в країні налічується 3,2 мільйона саун на 5,5 мільйона жителів.

    «Сауна ─ це невід'ємна частина буднів і свят, в цілому способу життя фінів, яка підтримує їх здоров'я і благополуччя. Сауна підкреслює рівноправність і взаємоповагу людей», ─ сказала міністр культури і освіти Анніка Саарікко.

    Список нематеріальної культурної спадщини був створений в 2008 році.

    До нього входять десятки традицій і культурних просторів у всьому світі, наприклад, пивна культура Бельгії та приготування неаполітанської піци.

    Українські традиції вносяться до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ще з 2013 року:

    у 2013 році – Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості,

    у 2016 році – козацькі пісні Дніпропетровщини[6];

    у 2019 році – традиція косівської розписної кераміки[7];

    у 2020 році – орьнек ─ національний кримськотатарський орнамент, одне з найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу.

    Теги: міністр ООН Фінляндія ЮНЕСКО культура традиції
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