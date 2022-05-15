Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 15 травня

Близько 2 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району

Сьогодні вранці було здійснено ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури Львівщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Полтавщині.

Львівщина

Сьогодні вранці було здійснено ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Деталі уточнюються. Інформація про наслідки, характер руйнувань та постраждалих уточняється.

Дніпропетровщина

Ніч була з тривогами. Ворог двічі обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. Інші наслідки ворожих обстрілів з‘ясовуються.

Запорізька область

В обласному центрі вночі тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Ситуація стабільна.

Харків

Обстрілів міста не зафіксовано. Протягом доби по області обстрілювали Чугуївський Первомайський район, є постраждалі люди.

Вночі, близько 20 години, в Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожеже загасили рятувальники. Постраждалих немає. Бої тривають і Ізюмському напрямку.

Сумщина

Близько 22 вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Вночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району. В обох випадках обійшлося без людських жертв. Деталі уточнюються.

Луганщина

11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, є влучання в «Азот», технікум, багатоповерхівки, є поранені. Попаснянську та Гірську громади рівняють із землею. У Комишувасі влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Зазнали поранень три жителя Врубівки У Новодружеську поранено жінку.

Донеччина

Напруга не зменшується. У Очеретинській громаді у селі Новокалинове вчора вдень ворог застосував фосфорні заряди, згоріло кілька будинків.

Під обстрілами – Торецька громада: перебито газопровiд, без газу лишилося кілька селищ. Ввечері внаслідок обстрілу було пошкоджено підстанцію Торецька, без електрики – кілька селищ. Є загиблі та поранені. Маріуполь: Азовсталь тримається за межею людських можливостей.

Херсонщина

Ситуація стабільно критична. Ворог знищує інфраструктуру, тоивають мародерства та викрадення людей.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.