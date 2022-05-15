В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду

Прокурор Міжнародного суду ООН Хан заявив, що в Україну приїдуть 42 слідчі

Міжнародний кримінальний суд має угоду про співпрацю зі спільною слідчою групою, сформованою Польщею, Литвою та Україною

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) ООН Карім Хан заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, що в Україну приїдуть понад 40 слідчих.

«Наступного тижня 42 слідчі будуть відправлені в Україну. Це найбільше відправлення, яке будь-коли робила моя установа», – зазначив він.

Карім Хан зазначив, що 30 слідчих відряджено урядом Нідерландів, серед них судмедексперти та аналітики.

Прокурор запевнив, що МКС не займає ні сторони Росії, ні сторони України. Він наголосив, що насамперед необхідно досліджувати факти та встановити істину.

Хан повідомив, що Міжнародний кримінальний суд має угоду про співпрацю зі спільною слідчою групою, сформованою Польщею, Литвою та Україною.

МКС зможе отримати доступ до загальних документів, однак не збирається повністю розкривати власну документацію, оскільки зобов'язаний стежити «за діями всіх сторін у конфлікті», додав він.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини.