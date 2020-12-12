«Ситуація вкрай драматична». ООН закликала оголосити надзвичайний кліматичний стан

Антоніу Гутерріш: Закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах

Антоніу Гутерріш: Закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах

Генсек ООН закликав запобігти катастрофі планетарного масштабу, яку може спровокувати глобальне потепління

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди провідних держав протидіяти глобальному потеплінню, назвавши ситуацію зі змінами клімату драматичною. Про це він заявив у суботу, 12 грудня, під час промови на віртуальній конференції з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди.

За словами Гутерріша, світові лідери повинні оголосити в своїх країнах «надзвичайний кліматичний стан», щоб стимулювати дії щодо запобігання катастрофі планетарного масштабу.

«Чи може хто-небудь ще заперечувати, що ми зіткнулися з драматичною надзвичайною ситуацією? Саме тому сьогодні я закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах», – цитує Гуттеріша DW.

Глава ООН заявив, що пакети заходів з відновлення економіки, запроваджені після пандемії коронавірусу, дають можливість прискорити перехід до низьковуглецевого майбутнього, але зазначив, що для запобігання катастрофічним наслідкам необхідно зробити набагато більше.

Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату. Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, який зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Термін його дії збігає 2020 року.

Нові ж зобов'язання в межах Паризької угоди брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

4 листопада 2020 року США офіційно припинили участь у Паризькій кліматичній угоді. Президент Дональд Трамп назвав угоду шкідливою для американської економіки і анонсував вихід з неї ще у 2017 році. Наразі США є другою країною світу за обсягами викидів в атмосферу газів.

Обраний президентом США Джо Байден пообіцяв скасувати рішення Трампа про вихід з Паризької угоди вже в січні 2021 року.