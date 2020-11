Байден пообіцяв повернути США до Паризької кліматичної угоди

«Адміністрація Трампа офіційно залишила Паризьку кліматичну угоду. І рівно через 77 днів адміністрація Байдена знову приєднається до неї», - написав Байден в Twitter.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2