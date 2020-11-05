  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Байден пообіцяв повернути США до Паризької кліматичної угоди

    • Розсилка
    Джо Байден - Байден пообіцяв повернути США до Паризької кліматичної угоди
    Джо Байден
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Лідер президентських перегонів Джо Байден обіцяє скасувати рішення Дональда Трампа про вихід з угоди вже в січні 2021 року

    «Адміністрація Трампа офіційно залишила Паризьку кліматичну угоду. І рівно через 77 днів адміністрація Байдена знову приєднається до неї», - написав Байден в Twitter.

    4 листопада США офіційно припинили участь у Паризькій кліматичній угоді. Президент Дональд Трамп назвав угоду шкідливою для американської економіки і анонсував вихід з неї ще у 2017 році.

    США є другою країною світу за обсягами викидів в атмосферу газів. Євросоюз, Китай, Японія та Південна Корея останнім часом оголосили, що докладуть зусиль для зменшення викидів вуглецю навіть з випередженням своїх раніше оголошених зобов’язань.

    США Джозеф Байден Паризька угода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies