Байден пообіцяв повернути США до Паризької кліматичної угоди

Лідер президентських перегонів Джо Байден обіцяє скасувати рішення Дональда Трампа про вихід з угоди вже в січні 2021 року

«Адміністрація Трампа офіційно залишила Паризьку кліматичну угоду. І рівно через 77 днів адміністрація Байдена знову приєднається до неї», - написав Байден в Twitter.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

4 листопада США офіційно припинили участь у Паризькій кліматичній угоді. Президент Дональд Трамп назвав угоду шкідливою для американської економіки і анонсував вихід з неї ще у 2017 році.

США є другою країною світу за обсягами викидів в атмосферу газів. Євросоюз, Китай, Японія та Південна Корея останнім часом оголосили, що докладуть зусиль для зменшення викидів вуглецю навіть з випередженням своїх раніше оголошених зобов’язань.