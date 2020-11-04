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    США офіційно припинили участь у Паризькій кліматичній угоді

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    Паризька кліматична угода була урочисто підписана у 2015 році тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі&nbsp; - США офіційно припинили участь у Паризькій кліматичній угоді
    Паризька кліматична угода була урочисто підписана у 2015 році тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі 
    United Nations Photo/Flickr

    США є другою країною світу за обсягами викидів в атмосферу шкідливих газів

    Президент Дональд Трамп назвав угоду шкідливою для американської економіки і оголосив про вихід США з неї 2017 року. Як передає Голос Америки, рішення про вихід США з угоди набуло чинності 4 листопада 2020 року.

    США - єдина країна з 197 підписантів Паризької угоди, яка вирішила вийти з неї.

    «Вихід США створить діру у нашій системі, а також у всесвітніх намаганнях досягти цілей Паризької угоди», – сказала Патриція Еспіноза, виконавчий секретар Конвенції ООН щодо кліматичних змін.

    Попри це, США залишаються серед учасників Конвенції. Претендент на президентську посаду Джо Байден обіцяв, що у разі його перемоги на виборах, Вашингтон повернеться до угоди.

    США є другою країною світу за обсягами викидів в атмосферу газів. Євросоюз, Китай, Японія та Південна Корея останнім часом оголосили, що докладуть зусиль для зменшення викидів вуглецю навіть з випередженням своїх раніше оголошених зобов’язань.

    США Дональд Трамп Паризька угода
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