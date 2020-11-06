«Ситуацію треба пом'якшити» КС озвучив свій план виходу з кризи навколо е-декларування

Судді Конституційного суду підтримують законопроект спікера Дмитра Разумкова щодо врегулювання ситуації навколо скандального рішення скасувати е-декларування

Суддя КСУ Володимир Мойсик вважає, що сторонам тепер необхідно зупинитись і почати шукати шляхи до порозуміння.

У коментарі РБК-Україна Мойсик підтримав законопроект Разумкова і назвав його компромісним. Він вважає, що навіть якщо і стався якийсь конфлікт, то необхідно його сторонам зупинитися і шукати шляхи до порозуміння.

«Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці «злочинці», якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто розігріли», – вважає суддя.

Мойсик також запевняє, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиного реєстру е-декларацій.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Парламентський комітет підтримав законопроект Разумкова, а пропозицію Зеленського не розглядав.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.