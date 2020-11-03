Рішення КСУ суперечить міжнародним зобов’язанням України, – заява ЄС

ЄС закликає владу України швидко відновити законодавство щодо електронного декларування доходів

Ухвалене 27 жовтня рішення Конституційного суду України порушує ключові зобов’язання України в її відносинах із міжнародними партнерами.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року щодо елементів антикорупційної інфраструктури мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, яка була створена після Революції гідності 2014 року. Це рішення також ставить під питання ряд міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе у відносинах з міжнародними партнерами, включно з ЄС. Боротьба проти корупції є одним із ключових показників та зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію, нещодавно погодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною, а також процесу візової лібералізації», – йдеться у документі.

Як вказано в заяві, Євросоюз визнає складність ситуації та вітає терміновість дій президента та уряду за нинішніх умов.

«Ми закликаємо владу України швидко відновити законодавство щодо електронного декларування доходів та супутні завдання Національного агентства з питань запобігання корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня, до дати, що визначена Конституційним судом як граничний термін», – наголошується в офіційній позиції ЄС.

2 листопада в ефірі ICTV президент Зеленський не виключив розпуск Ради, якщо депутати не проголосують за президентський законопроєкт про скасування скандальних рішень Конституційного суду та розпуск його складу.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.