Проєкт закону про поновлення е-декларування зареєструють у Раді до кінця дня

Спікер Ради вніс альтернативний до призидентського проєкт закону щодо розблокування конституційної кризи

Сьогодні до кінця дня у Верховній Раді буде зареєстровано проєкт закону, який передбачає поновлення дії закону щодо електронного декларування, а також статті Кримінального процесуального кодексу щодо покарання за незаконне збагачення.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.

«Сьогодні, хотів би вас поінформувати, пройшла нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроєктів вже на розгляді парламенту. Я думаю, що сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроєкт, який буде відновлювати дію закону, пов'язаного з електронним декларуванням, станом на 27 жовтня 2020 року і відновлювати статтю 366 КПК. Буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідні рішення, пов'язані з питаннями, які були порушені Конституційним судом у своєму рішенні», - заявив спікер.

Також стало відомо, що сьогодні «Слуги народу» сьогодні обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.