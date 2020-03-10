Скалецька розповіла подробиці про відставку уряду



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Колишня очільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька

Загалом уряд за керівництва прем’єр-міністра, не задовольняв очікування парламенту і президента, зазначила Скалецька

Колишня очільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла подробиці про відставку уряду.

Про це вона сказала на телеканалі «Прямий».

«Все, що я можу зрозуміти. Звільняли уряд. Не звільняли за провину кожного окремого міністра. Загалом уряд за керівництва прем’єр-міністра, скажімо так, не задовольняв очікування парламенту і президента. Я так це розумію. Але при цьому це не означає, що запропоновані кроки були неправильними. Для мене це просто означає, що міняється політично Кабінет Міністрів. Але я сподіваюся, що всі наші напрацювання… Я переконана в тому, що наші напрацювання мають сенс бути продовженими, і ми будемо це продовжувати і напрацьовувати»«, - сказала Скалецька.

«Я хочу просто пояснити. Якщо хтось приходить в Кабінет міністрів на посаду міністра для того, щоб ввійти в історію, щоб зайняти посаду, щоб триматися за це крісло, – це точно не про мене. Я, знаючи свої знання і навички, виклалася навіть за тих шість місяців стільки, на скільки могла. Запустила стільки стратегічних груп для стратегій, скільки було необхідно. Стільки перемовин щодо збереження міжнародних проектів і їхнього подальшого продовження… Виклалася стільки, скільки могла. Дали би мені більше – ми мали би більше показати до завершених результатів. Моє було завдання – виконувати свою роботу: професійно, якісно, в той час, котрий мені довірили», - додала ексочільниця Мінохорони.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.