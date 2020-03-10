Комітет Ради розгляне скасування медреформи



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Питання скасування медреформи нардепи розглянуть 13 березня

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у п'ятницю, 13 березня, розгляне питання про скасування другого етапу медичної реформи. Про це повідомляє пресслужба Комітету.

До порядку денного засідання комітету включено проект закону про скасування закону про державні гарантії медичних (№3130) та проект постанови про невідкладні заходи щодо «запобігання знищення системи охорони здоров'я» (№3140). У постанові пропонується визнати медичну реформу незадовільною і припинити впровадження другого етапу реформи.

Новопризначений міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що планує зробити еволюцію в реформі галузі охорони здоров’я, щоб її результати задовольнили і пацієнтів, і лікарів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що розпочата попередніми владними командами реформа української медицини буде доведена до логічного завершення.

Він також заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

До слова, президент Володимир Зеленський 4 березня заявив, що в Україні багато хто не готовий до початку другого етапу медреформи з 1 квітня цього року.

Ексглава МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що в будь-якому статусі залишиться адвокатом медичної реформи.