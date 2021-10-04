Скандал із Осадчою. Поліцейські пояснили, чому працювали «таксистами» ведучої

Патрульні у неробочий час допомогли журналістам вчасно доїхати на залізничний вокзал

Катерина Осадча скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальною групою до Львова

Патрульні Львівщини прокоментували свої послуги супроводу, які надали телеведучій Катерині Осадчій після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці. Про це вони написали у коментарі під постом Уляни Дідич на Fаcebook.

«Наші патрульні забезпечували охорону громадського порядку в місті Трускавці. Закінчивши чергування, патрульні збиралися повертатися до Львова, в цей час до них звернулися про допомогу, знімальна група запізнювалась на потяг. Оскільки патрульним це було по дорозі, вони допомогли журналістам вчасно доїхати на залізничний вокзал», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдома телеведуча Катя Осадча після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці ледь не запізнилася на потяг. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальною групою до Львова.

У своїх сторіс телезірка похвалилася цим фактом і подякувала поліції за допомогу.

Але коли в мережі почали обурюватися, що Катя скористалася поліцейською блимавкою не за призначенням, вона видалила сторіс.