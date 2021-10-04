«Укрзалізниця» зібралася оновити парк приміських та регіональних поїздів
Загалом компанія планує придбати 80 нових потягів
Компанія «Укрзалізниця», вперше від початку незалежності України, розпочинає масштабне оновлення парку приміських та регіональних поїздів. 1 жовтня 2021 року компанія оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів, зазначає пресслужба відомства.
«Загалом у рамках тендеру компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі – понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах», – йдеться у повідомленні.
До участі у тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники – запити на комерційні пропозиції були надіслані компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу. «Укрзалізниця» прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня.
«Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року», – зазначається у повідомленні.Нагадаємо, парк приміських електропоїздів «Укрзалізниці» зношений на понад 90%, тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів.
До слова, після півторарічної перерви Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею. Рух відновиться 10 жовтня.
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