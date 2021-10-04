«Укрзалізниця» зібралася оновити парк приміських та регіональних поїздів

Компанія «Укрзалізниця» оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів

Загалом компанія планує придбати 80 нових потягів

Компанія «Укрзалізниця», вперше від початку незалежності України, розпочинає масштабне оновлення парку приміських та регіональних поїздів. 1 жовтня 2021 року компанія оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів, зазначає пресслужба відомства.

«Загалом у рамках тендеру компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі – понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах», – йдеться у повідомленні.

До участі у тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники – запити на комерційні пропозиції були надіслані компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу. «Укрзалізниця» прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня.

«Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, парк приміських електропоїздів «Укрзалізниці» зношений на понад 90%, тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів.

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