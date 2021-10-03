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    Поліція надає послуги таксі Катерині Осадчій? Скандальне відео, яке відома журналістка вже видалила

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    Катю Осадчу катають з поліцейською сиреною - Поліція надає послуги таксі Катерині Осадчій? Скандальне відео, яке відома журналістка вже видалила
    Катю Осадчу катають з поліцейською сиреною
    Скріншот із відео

    Осадча знімала вечірку Слуг і запізнювалася на потяг. До перону її доставили поліцейські із сиренами

    Ведуча програми «Світське життя» Катерина Осадча втрапила в скандал. Телеведуча у Трускавці знімала для своєї передачі вечірку «слуг народу» під час з’їзду фракції. Потім, щоб Катерина встигла на потяг, їй надали як транспорт авто поліції із увімкненою сиреною.

    Катерина Осадча виклала у соцмережах сторіс із автівкою поліції, а потім видалила. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. керівника проєкту «Радіо Крим.Реалії» Катерина Некреча.

    «Апдейт: Катя Осадча вже видалила ці сторіз. Вчора Катя Осадча знімала для своєї передачі вечірку «слуг». Після запізнювалася на потяг і її доставили на вокзал поліцейські із сиренами», – повідомила Некреча і додала відео.

    Нагадаємо, у Трускавці фракція «Слуга народу» проводила вечірку, на яку запросили журналістів.

    Також у Трускавці, де «Слуга народу» проводила виїзне засідання парламентської фракції політсили, відбулася церемонія нагородження щорічної премії «Слугам по заслугах».

    Теги: потяг скандал поліція транспорт Катерина Осадча
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    Поліція надає послуги таксі Катерині Осадчій? Скандальне відео, яке відома журналістка вже видалила